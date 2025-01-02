В подмосковных Химках избили мужчину за запуск салюта

В Севастополе еще, оказывается, терпеливые жители

В новогоднюю ночь в подмосковном ЖК «Парк Тауэр» было жутко громко и запредельно близко. Жителям дома не понравилось, что фейерверк запускали в их дворе так, что было слышно, как салют стучит в окна.

Сначала запускавшим фейерверк кричали с балконов, но это не помогло. Полицию ждать было долго, поэтому к шумным соседям спустились на лифте. Главу семьи несколько раз ударили и повозили по снегу. Судя по видео, теперь в ЖК «Парк Тауэр» на новогодние праздники будет тише, пишет Baza.

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Ольга Сурикова