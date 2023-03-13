В следующем году севастопольцев могут призывать в армию с 19 до 30 лет

В Госдуму внесен проект закона о повышении призывного возраста до 30 лет.

Изменения будут вступать в силу поэтапно. До 2024 будут призывать с 19, до 2025 с 20, а с 1 января 2026 с 21 года.

По задумке авторов законопроекта, изменения позволят исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты, а также сократить затраты на организацию и проведение медосвидетельствования призывников на сумму свыше 639 млн рублей в год.

Положения законопроекта будут касаться и мужчин, которые до достижения 30 лет получили российское гражданство. До вступления закона в силу получившие отсрочки от призыва граждане смогут пользоваться ими до истечения срока их действия или до исчезновения их оснований.

Напомним, под осенний призыв попало около 500 севастопольцев.