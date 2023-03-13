В Севастополе интернет-знакомство закончилось удушением шнурком

В Севастополе осужден 42-летний мужчина, задушивший шнурком 30-летнюю девушку, с которой познакомился в интернете.

Следствие установило, что мужчина, работающий строителем, и девушка, с которой он познакомился в социальных сетях, вечером 30 марта пришли в частный дом, где строитель делал ремонт. Между новыми знакомыми завязалась ссора, в ходе которой мужчина удушил спутницу шнурком от одежды и спустил тело в колодец, завалив его строительным мусором.

Убийцу удалось обнаружить благодаря действиям Следственного комитета и полиции. В совокупности с ранее назначенным условным сроком за разбой мужчина приговорен к 12 годам строгого режима

Напомним, житель Севастополя заключен под стражу по обвинению в убийстве незнакомого мужчины в баре на проспекте Генерала Острякова.