Около 500 молодых севастопольцев попадут под осенний призыв

В России 1 ноября стартует осенний призыв в армию, который продлится до 31 декабря 2022 года. В военном комиссариате Севастополя подчеркнули, что призванные на службу молодые люди не будут привлекаться к участию в специальной военной операции.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Севастополя подполковник Олег Ситников заверил, что мероприятия призыва никак не связаны с проведением СВО. В ней, отметил он, участвуют только офицеры и подготовленные военнослужащие по контракту, а также мобилизованные после прохождения соответствующей подготовки.

«В рамках осеннего призыва планируется призвать и направить для прохождения военной службы около 500 человек. Отправлять призывников со сборного пункта Севастополя в войска будут с середины ноября», — сообщил

Более подробную информацию о призыве молодые люди и их родители могут узнать на официальном сайте Министерства обороны РФ. В разделе «Контакты» (подраздел «Для граждан») можно обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск, войсками военных округов и флотов.

Ситников добавил, что во время прохождения военной службы некоторые смогут найти свое настоящее призвание и будущую профессию.

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Ольга Сурикова