В Крыму задержан бывший боец украинского нацбата

ФСБ опубликовала видео задержания 39-летнего гражданина Украины, который служил в одном из национальных батальонов.

В 2016 году он добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование и принимал активное участие в его деятельности.

«При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ФСБ сообщила о задержании двух жителей Севастополя, сотрудничавших с украинской спецслужбой и передававших сведения об объектах российских военных.