8 февраля в музее Христианства в Новом Херсонесе прошел поэтический вечер Московского театра поэтов Влада Маленко и Ко, а также севастопольского поэта Алексея Фоменко.

«Эта встреча — результат реализации очень давней истории. В 2011 году у меня зародилась невероятная любовь к творчеству Влада Маленко, связанная с услышанной поэтической работой под названием «Севастополь». И моя мечта сбылась — случилось то, что не могло не случиться — невероятные по харизме и по созиданию люди откликнулись и выступили в нашем городе. Таких событий у нас в Севастополе еще не было — два часа чистой поэзии и невероятного таланта», — рассказывает организатор и участник вечера севастопольский поэт Алексей Фоменко.

Стихи, басни и песни исполняли Влад Маленко, Николай Шкаруба, Александр Антипов, Роман Сорокин, Артем Рагимов и Алексей Фоменко.

Фото и видео Анны Корниловой