В Севастополе стартовал фестиваль «Сказочное королевство»

В международный День защиты детей в Севастополе стартовал детский театральный фестиваль «Сказочное королевство», который продлится до 7 июня.

Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство» проводится в нашем городе уже в шестой раз.

В фестивале примут участие 11 театров со всей России (Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Евпатории и Севастополя) покажут свои лучшие сказки на трех городских площадках: Севастопольский театр юного зрителя (просп. Гагарина, 16), Драматический театр им. Бориса Лавренёва ЧФ (пл. Ушакова, 1), Севастопольский академический театр танца им. В. Елизарова, (проспект Нахимова, 4).

«Девиз нашего фестиваля: «Все сказки в гости будут к нам!» Можно, наверное, сказать и так: все гости и зрители, большие и маленькие, которые в эти дни к нам пожалуют, окажутся в сказке. Точнее в разных. Ведь в этом году VI Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство» не только расширяет свои географические координаты и локации, но и дает возможность познакомиться с новым для города театральным направлением, приглашая севастопольцев и гостей города на I Фестиваль уличных театров», — рассказал директор Севастопольского театра юного зрителя Андрей Маймусов.

Помимо спектаклей, которые будут показаны на сценах театров города, 4 июня сценой для спектаклей станет весь центр города от площадки перед театром Луначарского до летней эстрады «Ракушка».

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба Севастопольского театра юного зрителя