В Кремле считают пока невозможным провести референдум в ДНР и ЛНР

Прокомментировал официальный спикер Кремля

В Кремле пока не считают возможным проведения референдума о вхождении Донбасса в состав России, так как сначала необходимо обеспечить безопасность республик. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков отметил, что власти России неоднократно указывали на то, что жители ДНР и ЛНР свою судьбу должны решать сами.

Кроме того, для референдума нужно создать соответствующие условия, подчеркнул он.

В условиях, при которых безопасность полностью не обеспечена, вряд ли можно говорить о проведении референдума, заключил представитель Кремля.

Ольга Сурикова