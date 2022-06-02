В Кремле считают пока невозможным провести референдум в ДНР и ЛНР

Прокомментировал официальный спикер Кремля
В Кремле пока не считают возможным проведения референдума о вхождении Донбасса в состав России, так как сначала необходимо обеспечить безопасность республик. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Песков отметил, что власти России неоднократно указывали на то, что жители ДНР и ЛНР свою судьбу должны решать сами.
Кроме того, для референдума нужно создать соответствующие условия, подчеркнул он.
В условиях, при которых безопасность полностью не обеспечена, вряд ли можно говорить о проведении референдума, заключил представитель Кремля.
Ольга Сурикова