В Симферополе выставлен на продажу старейший кинотеатр Крыма

Нерядовое предложение

На интернет-сервисе «Авито» появилось довольно необычное объявление с предложением готового бизнеса в сфере киноиндустрии. В Симферополе выставлен на продажу старейший кинотеатр города и Крыма.

В здании 5 кинозалов на 607 мест. Собственник готов расстаться с кинотеатром за 90 млн рублей.

Отметим, здание кинотеатра им. Шевченко является памятником архитектуры и градостроительства и входит в перечень памятников культурного наследия.

Напомним, с началом специальной военной операции мировые кинокомпании Sony и Warner Bros объявили, что приостанавливают показ своих фильмов в российских кинотеатрах.

Ольга Сурикова