В Севастополе в продаже появился ТЦ с адресом Нахимова,1

На месте бывшего «Дома Москвы»

В Севастополе на интернет-сервисе «Авито» появилось объявление с продажей Торгового центра, адрес которого указан Нахимова,1. Название объекта — «Янтарь».

В описании говорится, что здание сдано в эксплуатацию, его площадь 6 тыс. кв.м и рассчитано на 100 парковочных мест.

«Лучшее коммерческое расположение Крыма, только закончили строительство, все новое. Продается вместе с арендаторами», — указал автор объявления.

Продать он его готов за 350 млн рублей.

Отметим, что среди прочих объявлений продавца значатся элитные услуги по предоставлению в аренду яхт, дома в Ялте за 25 тыс. рублей в сутки, а также в предложениях продажа агрофирмы площадью 2000га с лавандовыми полями за 170 млн рублей.

На проверку оказалось, что данный ТЦ находится в Москве.

Напомним, в Севастополе вызвало широкий резонанс предложение построить Торговый центр с парковкой рядом со штабом флота в центре города.

Ольга Сурикова