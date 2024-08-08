В Симферополе водитель без прав спровоцировал массовое ДТП, в котором пострадали 7 человек

Происшествия
08-08-2024
Комментариев нет

Прокуратура Республики Крым контролирует ход установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Симферополе.

 

По предварительной информации, вчера, 7 августа, водитель автомобиля «КИА», не имея прав, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «Шкода», который двигался по улице Русской.

После этого машина столкнулась еще с одним автомобилем и троллейбусом.

В результате ДТП пострадали семь человек, среди пассажиров общественного транспорта пострадавших нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Читайте также: В Севастополе 17-летний водитель устроил ДТП и перевернул автомобиль

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *