В Симферополе водитель без прав спровоцировал массовое ДТП, в котором пострадали 7 человек

Прокуратура Республики Крым контролирует ход установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Симферополе.
По предварительной информации, вчера, 7 августа, водитель автомобиля «КИА», не имея прав, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «Шкода», который двигался по улице Русской.
После этого машина столкнулась еще с одним автомобилем и троллейбусом.
В результате ДТП пострадали семь человек, среди пассажиров общественного транспорта пострадавших нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
В настоящее время проводится проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
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Ольга Сурикова