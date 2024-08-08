В Симферополе водитель без прав спровоцировал массовое ДТП, в котором пострадали 7 человек

Прокуратура Республики Крым контролирует ход установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Симферополе.

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По предварительной информации, вчера, 7 августа, водитель автомобиля «КИА», не имея прав, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «Шкода», который двигался по улице Русской.

После этого машина столкнулась еще с одним автомобилем и троллейбусом.

В результате ДТП пострадали семь человек, среди пассажиров общественного транспорта пострадавших нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

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Ольга Сурикова