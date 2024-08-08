Севастопольские школы проверяют на готовность к началу учебного года

Проверку проводит комиссия по приемке учреждений образования, в которую входят сотрудники Росгвардии и полиции. Первой в списке для ревизии стала Инженерная школа.

Комиссия проверила систему безопасности, исправность пожарной сигнализации и видеонаблюдения, кнопки тревожной и охранной сигнализации, пропускную систему. Также специалистами осмотрены учебные кабинеты, столовая, состояние укрытия, книгохранилище, спортивный зал, электрощиты и другие объекты.

Все замечания фиксируются и ставятся сроки для их устранения.

Территорию школы продолжают приводить в порядок. К 1 сентябрю завершат покос травы и подготовку двора.

Кроме того, все окна школы в скором времени будут обклеены специальной пленкой. Напомним, что всего заготовлено 67 тысяч квадратных метров бронеплёнки: 37 тысяч уйдёт на окна в школах, и ещё 30 – на детские сады. Сейчас приоритет — у детских садов, затем — оклейка школьных окон.

В Инженерной школе впервые использовали действенный способ борьбы с пылью — покрытие бетонного пола жидких стеклом, а также установка специальных мешков для сбора пыли.

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Анна Левина