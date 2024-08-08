В Симферополе попытка дать взятку инспектору Госавтоинспекции закончилась выдворением из России

В Симферополе пресечена попытка дачи взятки сотруднику Госавтоинспекции.

Госавтоинспекцией был остановлен автомобиль Kia Spectra, за рулем которого находился 20-летний гражданин другого государства. У него отсутствовал страховой полис и диагностическая карта техосмотра.

При составлении админпротокола водитель положил инспектору ДПС 5 тысяч у коробки передач. Дальше он получил весь комплекс наказаний. Сотрудниками подразделения по вопросам миграции этот мужчина еще и привлечен к ответственности за нарушение правил пребывания в России, ему назначен штраф и по решению суда он должен покинуть РФ. Плюс штраф за мелкое взяточничество, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Ольга Сурикова