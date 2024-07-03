В Симферополе в Гагаринском парке девочка на самокате въехала в коляску с маленьким ребенком

В Симферополе в Гагаринском парке девочка-подросток электросамокатом травмировала маленького ребенка.

Малышка получила травмы.

Очевидцы в соцсетях пожаловались, что виновница сбежала с места ЧП, не дождавшись прибытия представителей правоохранительных органов и медицинских работников. Ее теперь разыскивают.

Как уточнили корреспонденту Крымского информационного агентства в пресс-службе Минздрава РК, девочку доставили в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница».

«Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, девочка направлена на амбулаторное лечение. В госпитализации ребенок не нуждается».

Напомним, в Севастополя на пляже Омега год назад 20-летний водитель электросамоката, двигаясь по пешеходной дорожке, сбил 3-летнего мальчика, который гулял там с мамой.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города