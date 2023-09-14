На пляже Омега электросамокатчик сбил трехлетнего ребенка 

Сегодня днем 20-летний водитель электросамоката в районе дома № 18 по улице Пляж Омега, двигаясь по пешеходной дорожке, сбил 3-летнего мальчика, который гулял там с мамой.

В результате ДТП малышс травмами различной степени тяжести доставлен в горбольницу, признаков опьянения у водителя не установлено, сообщили в пресс-службе полиции города.

По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим ребенком сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

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Ольга Сурикова