Развожаев отчитал чиновников Севастополя за «бюрократический футбол»

На аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев отдельно уделил внимание подчиненных на качество ответов людям, которые департаменты дают в социальных сетях.

Он сделал акцент на том, что если граждане обращаются с проблемами, то надо либо решить максимально оперативно, либо, «если по объективным причинам устранить проблему в ближайшее время возможности нет — значит, это тоже нужно объяснить».

В случае если жалобы на «бюрократический футбол» повторятся, ответственным лицам глава города пригрозил увольнением.

Напомним, ранее губернатор Михаил Развожаев отчитал чиновников за «футбол» с обращениями жителей Севастополя, которые пострадали от сильного ливня.

Ольга Сурикова

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