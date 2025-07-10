В Киеве убит полковник СБУ Иван Воронич

Сообщается, что он ответственен за ряд диверсий на территории РФ.

В Киеве в результате стрельбы был убит полковник СБУ. По словам бывшего украинского разведчика Червинского, в него выстрелили пять раз. Киевская полиция подтвердила факт стрельбы и убийство мужчины.

Неизвестный пять раз в упор выстрелил в Воронича из пистолета с глушителем и скрылся. Всё произошло около 9 утра.

Вороничу было 50 лет, он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций.

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Ольга Сурикова