Силовики задержали севастопольца с крупной партией наркотиков

В Севастополе сотрудники наркоконтроля задержали 39-летнего местного жителя, который незаконно выращивал и хранил наркотики дома.

Полицейские нашли горшок с растением, имеющим характерный запах, и специальный бокс для выращивания. В ванной комнате обнаружили химические удобрения и высушенное вещество зеленого цвета. Экспертиза показала, что это части наркосодержащего растения и марихуана.

Мужчина признался, что выращивал наркотики для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков. Растениеводу грозит до десяти лет лишения свободы.

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Анна Левина