В Симферополе спасли парня, который упал с самодельного плота в полноводный Салгир

Друзья спасали плот

В Симферополе трое 19-летних ребят решили хайпануть и соорудили плот из пластиковых бутылок, на котором один из них в итоге чуть не утонул. Его спасли сотрудники патрульно-постовой службы.

Полицейские, находясь на маршруте патрулирования, заметили, как молодой человек, плывший на самодельном плоту по реке Салгир, упал в воду, а пластиковую конструкцию стремительно унесло сильным течением.

Через какое-то время парень смог удержаться на выступающем из бурных потоков воды кусочке суши.

«Увидев неподалеку группу строителей, полицейские взяли у них веревку и бросили парню.

Молодому человеку удалось ее поймать и обмотать вокруг себя, после чего его вытащили из воды», — сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

Как выяснилось позже, трое 19-летних ребят, соорудив плот из пластиковых бутылок, решили испытать его на прочность в реке, которая из-за дождей еще и вышла из берегов.

Двое из них снимали происходящее на телефон, а третьего отправили в плаванье. Но проведение эксперимента вышло из-под контроля: течением смельчака сразу же смыло в воду.

При этом друзья вместо помощи товарищу, бросились догонять уплывший плот.

Спасенному юноше полицейские оказали первую помощь, а затем со всеми участниками запуска плота провели профилактическую беседу о правилах безопасности.

Напомним, молодые люди ради хайпа устроили катания по центру Симферополя на матрасе, привязанном к автомобилю.

Ольга Сурикова