Аксенов пояснил задымление на Крымском мосту

Все соцсети наполнились фото и видео происходящего

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на появляющиеся сообщения в соцсетях, где люди высказывают свои переживания по поводу затянутого дымом Крымского моста.

Он пояснил это совпадением нескольких событий.

«Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур», — написал Аксенов в своем Telegram.

Напомним, ранее глава Республики Сергей Аксенов уже комментировал громкий хлопок, который перепугал многих жителей полуострова.

Ольга Сурикова