Прокуратура Севастополя против строительства ТЦ у штаба флота

Прокуратура Севастополя выступает против реализации проекта по строительству торгового цента возле здания штаба Черноморского флота. Об этом сообщает издание ForPost.

Такая позиция надзорного ведомства следует из письма, датированного 20 мая, которое прокуратура направила в ответ на запрос депутата заксобрания.

«Установлено, что вид разрешенного использования земельного участка не соответствует целям реализации проекта, указанным ООО «Специализированный застройщик Море.Центр» в инвестиционной декларации.

В связи с чем договор заключен с нарушением требований федерального закона от 29.11.2014 года № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», — сообщил первый заместитель прокурора города Дмитрий Теллин.

По итогам проверки прокуратура направила предписание об устранении выявленных нарушений профильному заместителю губернатора.

Напомним, Горелов призвал Развожаева, Парикина и Литовко отказаться от идеи строительства ТЦ у штаба флота

Дмитрий Островский