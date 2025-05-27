В Севастополе осудили банду «профессиональных соседей», терроризировавших владельцев квартир

Гагаринский районный суд Севастополя поставил точку в громком деле группы, которая годами выбивала жильё у горожан, используя юридические лазейки, давление и откровенный шантаж. Лидер преступной схемы получил 9 лет колонии, его подельники — от двух до пяти с половиной лет.

По данным суда, схема была проста, но эффективна: главарь совмещал работу в микрокредитной организации и агентстве недвижимости. Он находил людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и скупал у них доли в квартирах по заниженной цене. После этого начинался настоящий ад для оставшихся жильцов.

Подельники преступника заселялись в квартиры и устраивали там хаос: пьянки, разрушение имущества, угрозы, порча замков и кабелей, выброшенные вещи. От бесчинств страдали и пожилые, и семьи с детьми. В одном случае женщине с малолетним ребёнком пришлось покинуть собственное жильё. В другом — «новые соседи» снесли две межкомнатные стены.

Если уговоры не действовали, в ход шёл силовой и психологический прессинг. В дополнение к «соседскому террору» лидер группы занимался и откровенным мошенничеством: например, под видом займа завладел участком земли стоимостью 1,5 млн рублей, оформив документы как куплю-продажу.

При обыске у него нашли наркотики. На суде обвиняемый оправдывался: якобы просто предоставлял жильё сотрудникам и ни к чему не принуждал. Но суд оказался непреклонен — организатор получил реальный срок, а все участники должны выплатить компенсации пострадавшим.

Преступления квалифицированы по статье 179 УК РФ — принуждение к сделке под угрозами насилия и уничтожения имущества.

«Профессиональное подселение» остаётся распространённой схемой давления на собственников жилья. Этот случай — показательный и тревожный сигнал для тех, кто сталкивается с подобными угрозами.