В Крыму осужден боец украинского нацбата

В Крыму Джанкойский районный суд приговорил к колонии участника запрещенной в России террористической организации «Батальон имени Номана Челебиджихана». Об этом сообщает официальный представитель Управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

Установлено, что подсудимый в 2016 году, находясь на территории Украины, добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования, где выполнял обязанности по проверке лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на государственной границе между Украиной и Крымом, охране объектов организации.

Гражданин Украины Константин Терещенко был задержан сотрудниками погрануправления ФСБ в июне 2022 года.

«Джанкойским районным судом Республики Крым назначено наказание в виде четырех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили в ФСБ.

При назначении наказания смягчающими обстоятельствами стало чистосердечное раскаяние, полное признание своей вины, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Ольга Сурикова