Севастопольский аквариум больше не выселяют

В институте биологии южных морей опровергли информацию о требовании к севастопольскому аквариуму покинуть занимаемые им помещения.

Замдиректора института Ярослав Андрончик заявил, что ранее опубликованное в СМИ письмо с требованием – это фейк.

Андрончик подчеркнул, что выселять Аквариум институт не собирается, «на сегодняшний день идут переговоры, решается вопрос дальнейшей работы». И добавил, что сохранение коллекции Аквариума — «наша общая задача, и институт будет лидером, локомотивом решения этой проблемы».

Заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев также подтвердил данную информацию. Он встречался с представителями института по поручению Михаила Развожаева.

«Мы встретились, проговорили. Не идет речь, что кто-то куда-то 9 декабря выселяется. Со слов и. о. директора института – таких планов не было и нет. Да, закончился старый договор, который был еще в 90-х годах подписан. Естественно, чтобы заключить новый – это должно быть в рамках правового поля РФ. Естественно, нужен комплект документов от Аквариума», – подчеркнул чиновник.

Напомним, информация о закрытии аквариума появилась 7 декабря.