В Симферополе прошла церемония прощания с погибшим военкором Александром Федорчаком.

В Симферополе прошла церемония прощания с погибшим в ЛНР военкором Александром Федорчаком.

Почтить память крымского военкора и выразить соболезнования его близким приехал глава РК Сергей Аксенов.

«Александр погиб, исполняя свой служебный и гражданский долг. Он до конца оставался настоящим профессионалом, неравнодушным человеком и патриотом», — отметил Аксенов.

Александр Федорчак освещал СВО с первых дней. Ему было 28 лет. Работал корреспондентом «Известий». До этого работал на телеканалах «Звезда» и «Крым 24». Посмертно Александра наградили орденом «За верность долгу».

Он погиб в ЛНР, в поселке Михайловка. Также с ним погибли оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Журналисты скончались после «прицельного удара двумя ракетами HIMARS» по машине, в которой они находились.

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Ольга Сурикова

Фото: Сергей Аксенов/Telegram