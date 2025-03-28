Житель Симферополя с матерью заказал убийство экс-жены и тестя

Житель Симферополя и его мать предстанут перед судом по обвинению в организации заказного убийства своих родственников.

В марте 2024 года 42-летний житель Симферополя вместе со своей 69-летней матерью запланировал совершить убийство своей бывшей жены и экс-тестя, чтобы после развода не делить часть совместного имущества, сообщили в пресс-службе Следкома.

Он обратился к знакомому с просьбой за 2,5 миллиона рублей найти исполнителя. Посреднику была передана информация о маршрутах передвижения и образе жизни будущих жертв.

27 марта на улице 60 лет Октября Симферополя заказчик встретился с «исполнителем», который предъявил ему на мобильном телефоне фотографии убийства, которое на самом деле было инсценировано.

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Во время задержания заказчик попытался скрыться, в результате погони был задержан оперативниками на пороге симферопольского управления МВД. Мужчина не так давно освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за мошенничество, а потому решил, что за ним гонятся старые знакомые из криминального прошлого.

По ходатайству следователя мать и сын судом были заключены под стражу, им предъявлено обвинение в организации покушения на убийство двух лиц по найму. На недвижимое имущество обвиняемых наложен арест на сумму порядка 60 миллионов рублей.

В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова

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