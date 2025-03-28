В Севастополе на обновление теплосети и водопровода выделят почти полмиллиарда рублей

В Севастополе в ближайшее время начнется модернизация теплосетей и водопровода. Об этом по итогам встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным сообщил глава города Михаил Развожаев.

«В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в этом году мы приступаем к реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Объём финансирования на 2025 год — 450 млн руб. Будем реконструировать тепловые сети и водопровод», —написал Развожаев в своем Telegram.

После согласования с Минстроем приступят к контрактованию.

Ранее на заседании правительства было принято решение направить субсидии на два севастопольских ГУПа — «Севтеплоэнерго» и «Водоканал». Еще в феврале замдиректора департамента городского хозяйства Николай Битосов уточнял, что субсидию в размере 379 млн рублей получит ООО «Севтеплоэнерго» и ГУП «Водоканал» — 65 млн рублей. Тогда же и.о. замгубернатора Павел Иено подчеркнул, что деньги предназначены на модернизацию «проблемных КНС» на Античном проспекте.

Кроме этого, как добавил губернатор Севастополя, на встрече с вице-премьером обсудили темы жилищного строительства в городе. После принятия Генплана можно будет приступать к запуску запланированных КРТ.

По региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» ремонтируем 87 дорог протяжённостью 34,819 км и 1 мост на дороге 67 Р-01 «Симферополь — Бахчисарай — Севастополь», км 63+620. Объём финансирования — почти миллиард рублей, из которых средства бюджета Севастополя — 540 миллионов.

Развожаев напомнил, что в районе Сапун-горы в программе КРТ участвуют три компании, три соответствующих проекта градсовет уже одобрил. Здесь появятся не только жилые дома, а необходимые социальные объекты: детский сад, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника. Также сразу прорабатываются вопросы развития коммунальной инфраструктуры. При подписании КРТ это всё будет учтено и закреплено в документах.

Все зоны КРТ в Севастополе будут строиться параллельно с модернизацией и увеличением мощности необходимой коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai