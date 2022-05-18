В Севастополе через суд отменили ограничения на выделение соцподдержки многодетным семьям

Возраст старших детей теперь не имеет значения

В Севастополе суд признал незаконными отдельные нормы постановления правительства города, которые ограничивали право на получение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего и последующих детей. Ограничения вводились по достижению старшего ребенка 18 лет.

«В процессе рассмотрения дела прокуратура города доказала, что право на получение данной социальной выплаты не зависит от возраста детей в семье. Таким образом, достижение старшими детьми 18-летнего возраста, если они продолжают проживать в семье, не препятствует получению ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего и последующих детей», — говорится в сообщении прокуратуры Севастополя, которая и выступила с иском в защиту прав многодетных семей.

Кроме того, признаны незаконными нормы, которые в качестве условия предоставления ежемесячной денежной выплаты предусматривали обучение детей в общеобразовательных организациях только на бюджетной основе. При обучении детей в платных школах на семьи возлагаются дополнительные расходы и лишение их права на получение мер социальной поддержки по данному критерию противоречит принципам законности и справедливости.

Также отменил нормы, которые незаконно возлагали на заявителей обязанность предоставлять документы, имеющиеся в распоряжении уполномоченных органов. Например, свидетельство о регистрации брака.

В ведомстве подчеркнули, что оспоренные нормы признаны недействующими с момента вступления решения суда в законную силу, они не подлежат применению, а факт их нахождения в тексте последней редакции постановления Правительства Севастополя от 31.12.2014 № 711 не имеет правового значения.

«Таким образом, уже в настоящее время семьи, имеющие трех и более детей, которым ранее было отказано в назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего и последующих детей по причине достижения старшими детьми определенного возраста или по причине их обучения на платной основе, могут обратиться в Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя с соответствующим заявлением», — порекомендовали в пресс-службе прокуратуры города.

Рассматриваемая ежемесячная денежная выплата предоставляется в рамках реализации национального проекта «Демография».

Ольга Сурикова