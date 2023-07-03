ФСБ предотвратила подрыв машины главы Крыма Сергея Аксенова

Молодей человек был завербован СБУ, после чего прошел курс обучения разведывательно-подрывной деятельности и минно-взрывному делу. Диверсант приехал на территорию полуострова в июне этого года и приступил к планированию теракта.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленник задержан при попытке забрать из тайника взрывное устройство.

Возбуждены уголовные дела по покушению на совершение теракта и за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Напомним, в мае этого года ФСБ задержала нескольких агентов Главного управления разведки Украины, которые должны были убить главу Республики Крым Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова, а также мэр Ялты Янину Павленко.