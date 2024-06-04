Женщину поймали на взятке налоговому работнику

Прокуратура города Севастополя направила в суд уголовное дело о даче взятки.

57-летней местная жительница обвиняется в том, что давала взятки должностному лицу через посредника. Установлено, что с марта 2022 по июнь 2023 года сотрудница ООО «Промбетон Крым» передавала через третье лицо незаконное вознаграждение налоговому работнику. Деньги предназначались за сокрытие сведений, на основании которых с коммерческой организации могла быть взыскана недоимка по налогам и сборам, и за общее покровительство.

Общий размер взятки составил 310 тыс. рублей. Арестованы денежные средства обвиняемой в размере 135 тыс. рублей. Расследование продолжается.