Следком и МВД проводят проверку по факту издевательства молодых людей над мужчиной в Симферополе

Правоохранители проводят проверку после появления в сети кадров, на которых люди угрожают похожим на пистолет предметом прохожему в Симферополе.

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Следком и МВД Крыма отреагировали на видео, выложенное в соцсетях. На нем молодые люди в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают якобы пистолетом.

Проверка проводится на предмет статей «Угроза убийством» и «Хулиганство». Будут установлены лица, пристававшие к мужчине и оценка их действиям.

Следком намерен совместно с органами полиции установить лиц, совершавших противоправные действия в отношении гражданина, дав им правовую оценку.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Ольга Сурикова