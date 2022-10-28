В Симферополе пассажир пырнул ножом в шею водителя троллейбуса

В Симферополе будут судить мужчину за покушение на убийство водителя троллейбуса, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

Следствием установлено, что 6 августа между обвиняемым, который был пьяным, и водителем троллейбуса произошла ссора в салоне транспортного средства. Последний, оскорбив пассажира, выгнал его из троллейбуса и поехал дальше по маршруту.

Обиженный мужчина решил отомстить обидчику. Взял дома разделочный нож и вернулся на остановку общественного транспорта и зашел в первый попавшийся троллейбус.

Не обращая внимания на то, что водителем был другой человек, нанес ему удар в область шеи. Сопротивление потерпевшего и заступившиеся за него пассажиры спасли ему жизнь. Кроме того, водителю была оказана своевременно медицинская помощь.

Напомним, в Севастополе возле кафе на проспекте Генерала Острякова на глазах у жены был зарезан мужчина.

Ольга Сурикова