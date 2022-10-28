На следующей неделе в России может завершиться частичная мобилизация

На следующей неделе в России предположительно завершиться частичная мобилизация, об этом рассказывают источники издания «Ведомости».

«Указа президента по этому поводу может и не быть. Законом «О мобилизации и мобилизационной подготовке» не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации (предусмотрен только о демобилизации. – «Ведомости»)», – рассказал парламентский источник в парламенте страны.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем обращении 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.