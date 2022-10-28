Директору «Тайгана» Зубкову отменили приговор

Верховный суд Крыма отменил обвинительный приговор Белогорского райсуда в отношении директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова. Его выпустили из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба ВС Крыма.

Верховный суд рассмотрел уголовного дела в апелляционном порядке, по результатам которого обвинительный приговор Белогорского районного суда был отменен.

«Определением Верховного Суда Республики Крым О. Зубков был освобожден из-под стражи, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в решении суда.

Своим решением ВС Крыма передал уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе со стадии судебного разбирательства.

Напомним, уголовное дело против Зубкова было возбуждено после инцидента в сентябре 2021 года. Тогда жительница Краснодарского края и ее малолетний сын находились около вольера с амурскими тиграми. Туристка близко поднесла к клетке годовалого ребенка, и тигр откусил ему часть пальца руки. Палец потом пришлось ампутировать.

Белогорский суд признал Олега Зубкова виновным в совершении преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Его приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы.

Ольга Сурикова