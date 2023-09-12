В Симферополе оштрафован неадекватный лихач

Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя в соцсетях выявили видео, на котором видно как водитель автомобиля «Лада» лихачить по дороге, создавая явно аварийные ситуации.

В ведомстве подчеркнули, водитель грубо нарушал ПДД. Было установлено, что за рулем авто находился 36-летний житель Симферопольского района.

На него составлено несколько административных протоколов и назначены штрафы общей суммой 500 рублей.

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Ольга Сурикова