В Симферополе через домофон можно лишиться денег

В Симферополе зафиксировали новую схему мошенничества, в которую доверчивые граждане могут попасться прямо на входе в свой подъезд.

В пресс-службе республиканского МВД рассказали, что на подъездах домов расклеиваются объявления о якобы замене за счет управляющей компании ключа для домофона с QR-кодом, однако данный код ведет на вредоносный сайт.

На сайте требуют указать персональные данные и необходимое количество ключей, после чего произвести оплату якобы за количество заказанных ключей.

При этом на объявлении указывается данные действующей управляющей компании, но они не совпадают с действительностью.

В полиции настоятельно рекомендуют не переходить по указанному QR-коду и не передавать свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт.

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Ольга Сурикова