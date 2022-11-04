В Севастополе лихач на «Мерседесе» пойдет под суд за гонки по встречке

В Севастополе полиция в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявила видео, зафиксировавшее нарушение ПДД водителем автомобиля «Мерседес».
На видео видно, как нарушитель двигался по встречной, а затем через двойную сплошную вернулся на свою полосу и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Ему грозит штраф в размере одной тысячи рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора.
А также штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев за выезд на встречную полосу.
Материалы направлены в суд.
Ольга Сурикова