В Симферополе на пожаре погибла мать и двое маленьких детей

На улице Киевской в Симферополе произошел пожар, в результате которого погибла женщина и двое ее маленьких детей (4 и 5 лет).

В республиканском МЧС уточнили, что пожар произошел сегодня в квартире пятиэтажного жилого дома. Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 17.16, уже в 17.38 пожар локализовали. Ликвидация объявлена в 18.05. Площадь пожара составила два квадратных метра.

В настоящее время на месте работают сотрудники Следкома, ведётся осмотр места происшествия, проводятся опросы, устанавливаются очаг возгорания, причины смерти и произошедшего, назначены экспертизы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 17 марта на пожаре в общежитии на улице Николая Музыки пожарные спасли 8 человек, в том числе 1 ребенка.

Дарья Тимофеева

Фото: принт-скрин