Севастополец отвлек друга и угнал у него Мерседес

В Севастополе мужчина угнал автомобиль у своего знакомого. После застолья в компании он решил тайком покататься на чужой машине, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

24-летний местный житель во время совместного застолья узнал, что у 57-летнего знакомого есть автомобиль Мерседес. Под предлогом прогулки на свежем воздухе, он выманил автовладельца на улицу, после чего сообщил ему, что забыл мобильный телефон и попросил его подождать несколько минут.

Вернувшись в квартиру, он тайком похитил ключи от иномарки, запустил двигатель и уехал. Выпивший мужчина, так и не дождавшись приятеля, вернулся к домой, не подозревая, что стал жертвой преступления.

Сотрудниками уголовного розыска он был задержан, от прохождения медосвидетельствования отказался.

Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова