В Симферополе мужчина стрелял по окнам больницы из пневмата

Мужчина был задержан сотрудниками полиции за хулиганские действия, сообщили в пресс-службе республиканского УМВД.

В Симферополе на мужчину заведено уголовное дело за стрельбу по окнам городской больницы из пневматического пистолета. Он не согласен был с охранником, который не пустил его поздно вечером к родственнику.

Ему грозит до семи лет

«Установлено, что мужчина пришел в больницу проведать пациента в не приемное время. Сотрудник охраны не пустил мужчину, вследствие чего между ними возник конфликт», — отметили в ведомстве.

Ночной посетитель быстро перешел от слов к действию и начал стрелять по окнам служебного помещения, после чего скрылся.

В настоящее время он задержан. На него заведено уголовное дело за хулиганство. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

Напомним, ранее пьяная женщина позвонила и сообщила о минировании детской больницы в Симферополе.

Ольга Сурикова