В Севастополе разыскивается парень, избивший свою беременную 16-летнюю сожительницу

Подростки приехали учиться
В Севастополе полиция разыскивает несовершеннолетнего подростка, который избил свою 16-летнюю беременную подругу. Информация о травмах девушки поступила19 января около 22:00 в правоохранительные органы из больницы, куда была доставлена пострадавшая.
Сотрудниками УМВД было установлено, что оба 16-летних подростка проживали вместе, они приехали из другого города и обучались в севастопольских колледжах.
«10 января около 21.00 сожитель пришел домой и в ходе возникшего словесного конфликта с беременной девушкой нанес ей несколько ударов в область головы и туловища, после чего сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении», – сообщила замруководителя пресс-службы городского УМВД России Мария Нажа.
Пострадавшей назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести телесных повреждений для квалификации действий ее сожителя.
Полиция разыскивает молодого человека, который скрылся с места происшествия, добавили в ведомстве.
Напомним, в Севастополе также заведено уголовное дело на мужчину, который избил подростка и забрал у него телефон.
Ольга Сурикова