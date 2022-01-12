В Севастополе разыскивается парень, избивший свою беременную 16-летнюю сожительницу

Подростки приехали учиться

В Севастополе полиция разыскивает несовершеннолетнего подростка, который избил свою 16-летнюю беременную подругу. Информация о травмах девушки поступила19 января около 22:00 в правоохранительные органы из больницы, куда была доставлена пострадавшая.

Сотрудниками УМВД было установлено, что оба 16-летних подростка проживали вместе, они приехали из другого города и обучались в севастопольских колледжах.