Детскую больницу в Симферополе «заминировала» пьяная женщина

Сообщение поступило около 8 утра

Сегодня утром поступило сообщение о минировании детской больницы в Симферополе. Личность звонившего была установлена. Сейчас полицейские допрашивают автора сообщения, передает «Крыминформ».

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко сообщил, что звонок с угрозой о минировании лечебного учреждения поступил в 7.40 от пьяной женщины.

«На объект были вызваны и прибыли все соответствующие службы. Фактически эвакуация не проводилась. Частично были выведены некоторые отделения на территорию больницы, пока работали соответствующие службы», – рассказал он.

Женщина, которая заявила об угрозе минирования, была задержана и дает показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил источник агентства.

Напомним, недавно также поступило сообщение о минировании СевГУ. Из всех корпусов вуза эвакуировали около 1,6 тыс. человек. Информация оказалась ложной.

Ольга Сурикова