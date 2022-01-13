В Севастополе скачок заболевания коронавирусом

Ранее держался на отметке 60

В Севастополе по состоянию на 13 января зарегистрированы 89 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

90 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 7 человек в возрасте от 42 до 85 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 526 человек.

В настоящий момент выздоровели 50 800 человек, 1 891 умер.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 13 января сделали прививку от коронавируса 278 483 человека. Второй этап вакцинации прошли 266 531 житель региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 13 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.