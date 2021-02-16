В Севастополе девушку душили из-за трех тысяч рублей

В Севастополе по горячим следам задержали подозреваемого в разбое, совершенном в отношении знакомой женщины на остановке общественного транспорта, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

На сумку с деньгами позарился ее знакомый

Накануне случившегося пострадавшая женщина выпивала с напавшим на нее мужчиной. После застолья она отправилась на остановку, а собутыльник подкрался сзади и начал душить знакомую сзади, пока она не потеряла сознание.

Когда она упала, он схватил ее сумку с деньгами, мобильным телефоном, документами, банковскими картами и скрылся.

Нападавшего задержали раньше, чем он успел распорядиться украденным. Ему грозит до восьми лет за разбой.

Напомним, суд Санкт-Петербурга приговорил севастопольца к 18 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в разбойном нападении и убийстве женщины.

Ольга Сурикова