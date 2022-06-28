В Симферополе двое детей оказались заблокированы на мосту из-за подъема Салгира

Специалисты КРЫМ-СПАС оказали помощь

Двое детей оказались заблокированы на пешеходном мосту в Симферополе вследствие подъема уровня реки Салгир. Спасатели получили вызов об этом вечером 27 июня, в 20.58.

«По прибытии спасатели вброд перешли паводковый рукав реки Салгир, навели веревочные перила и эвакуировали двух детей 2008 и 2009 года рождения в безопасную зону», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Республике Крым.

В медицинской помощи дети не нуждались.

Напомним, в Крыму принято решение о сбросе воды из Симферопольского водохранилища, что привело к еще большему поднятию уровня воды в Салгире. В регионе несколько дней не прекращаются ливни.

Ольга Сурикова