Роспотребнадзор не рекомендует купаться в море на южном берегу Крыма

После сильных ливней

Роспотребнадзор 27 июня выступил с рекомендацией не купаться на южном берегу Крыма и в Севастополе. Соответствующая информация появилась в Telegram ведомства.

«Качество морской воды может не отвечать нормативным показателям из-за обильных осадков у побережья Алушты и Севастополя, а также нестандартные пробы получены в Бахчисарайском и Симферопольском районах», — пояснили в Роспотребнадзоре.

При этом запрет не распространяется на возможность загорать на пляжах.

Напомним, в Севастополе запретили эксплуатировать «Золотой» и «Серебряный» пляжи в Балаклаве.

Ольга Сурикова