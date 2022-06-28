Роспотребнадзор не рекомендует купаться в море на южном берегу Крыма

После сильных ливней
Роспотребнадзор 27 июня выступил с рекомендацией не купаться на южном берегу Крыма и в Севастополе. Соответствующая информация появилась в Telegram ведомства.
«Качество морской воды может не отвечать нормативным показателям из-за обильных осадков у побережья Алушты и Севастополя, а также нестандартные пробы получены в Бахчисарайском и Симферопольском районах», — пояснили в Роспотребнадзоре.
При этом запрет не распространяется на возможность загорать на пляжах.
Напомним, в Севастополе запретили эксплуатировать «Золотой» и «Серебряный» пляжи в Балаклаве.
Ольга Сурикова