На мысе Хрустальный вокруг культурного кластера появится парк на 15 гектаров

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту Владимиру Путину о ходе строительства культурного кластера на мысе Хрустальном.

«Театр оперы и балета будет одним из самых грандиозных культурных объектов России. С точки архитектуры он абсолютно уникален: в театре будет парящая консоль — смотровая площадка с выдающейся в сторону моря открытой эксплуатируемой террасой с вылетом более 35 метров и невероятным видом на Севастопольскую бухту», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, быстро строится Музейный комплекс. Эти два объекта планируется завершить к концу следующего года, хореографическую академию — уже в конце этого года.

Позаботились и о работниках учреждений культуры. Уже построен дом на 238 квартир.

Отдельно внимание было уделено благоустройство территории вокруг культурного кластера. Президент поручил включить в проект создание нового парка площадью 15 гектаров. «Это позволит сделать на мысе Хрустальном не просто грандиозный культурный комплекс, но и новое место отдыха в нашем городе», — заключил Развожаев.

Ольга Сурикова