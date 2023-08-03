В Ялте появилась новая схема мошенничества с эвакуацией автомобилей

Жительница Ялты рассказала о том, как стала жертвой автомошенников, которые под видом якобы законной эвакуации ее машины со стоянки под магазином получили с нее деньги.

Она отметила, что в схеме участвуют эвакуатор и таксист.

Пострадавшая, когда вышла из магазина на улице Московской, не обнаружила свой автомобиль. На ее месте стоял таксист, который и сообщил об эвакуации машины и предложил свою помощь в решении проблемы «быстрее и не официально» за 6 500 рублей.

Далее они с таксистом отправились за машиной, как подумала жительница Ялты, на штрафплощадку, на улицу Свердлова.

Но доброволец-помощник свернул на Руданского, сказал ему деньги, чтобы он отдал нужному человеку.

«Тут у меня начинает все вырисовываться в голове. Через пару метров он остановился, я увидела свою машину в проулке. Она была опечатанная как положено. Но машины ГАИ и эвакуатора не было. Получается так:

Они забирают машину, на это место становится нужный человек и обрабатывает владельца, а потом делят заработанное…», — поделилась женщина, чтобы предостеречь остальных не оказаться на ее месте.

Ольга Сурикова

Иллюстративное фото