В Симферополе арестованы диверсанты, планировавшие нападение на гуманитарный конвой

Хотели взорвать автомобиль

Суд в Симферополе арестовал пятерых диверсантов, планировавших нападение на гуманитарный конвой. Их планам помешали сотрудники ФСБ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Уголовное дело в отношении пятерых членов диверсионно-террористической группы возбуждено следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — отмечает пресс-служба регионального управления службы безопасности.

Суд дал постановление на арест на два месяца.

«В ходе проведения специальной военной операции до демилитаризации и денацификации Украины на подконтрольной Вооруженным силам России территории пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих Российской Федерации с использованием заминированного автомобиля», – уточнили в ЦОС.

Сотрудники ФСБ в тайниках автомобиля обнаружили два ПЗРК «Игла» с пусковыми устройствами, 3 гранатомета РПГИ8, пулемет ПКМ, автомат АКМ, пистолет ПМ, 127 ручных гранат (Ф-1, РГД-5, РГН), 18 противопехотных и магнитных мин (МОН-200, МОН-50, ОЗМ-72, МПМ, КЗУ), противотанковая мина с дистанционным взрывателем, 8 кг пластида, СВУ, 42 взрывателя и детонатора, свыше 5 тысяч патронов, подрывная машинка, радиостанции, приборы ночного видения, а также заминированный автомобиль.

В отношении пятерых задержанных возбуждено дело по части 1 статьи 30 – части 1 статьи 361 УК России (приготовление к акту международного терроризма).

Напомним, в Крыму задержаны четверо сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Ольга Сурикова

Фото: ЦОС ФСБ по Севастополю и Р.Крым