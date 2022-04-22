Прокуратура добивается от горхоза ликвидации свалок в районе мужского монастыря в Инкермане

Площадь свалок 600 м2

В Севастополе выявлены свалки строительных отходов в районе ул. Чернореченская, 1, и Свято-Климентовского мужского монастыря возле Инкерманского карьера. Общая их площадь составила более 6000 м2. Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке добивается ликвидации свалок.

«Ранее природоохранный прокурор в адрес Департамента городского хозяйства вносил представление об устранении допущенных нарушений путем ликвидации указанных свалок. Однако необходимые меры уполномоченным органом не приняты», — сообщили в надзорном ведомстве.

Природоохранной прокуратурой в суд направлен иск о возложении на Департамент городского хозяйства обязанности ликвидировать свалки.

Напомним, в Севприроднадзоре подтвердили факты сброса строительных отходов на кладбище «Мекензиевы горы».

Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя